Eksperci ostrzegają - wakacje to pracowity czas dla dilerów

Obchodzony w poniedziałek Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ma zwracać uwagę na problem zażywania środków odurzających i na potrzebę przeciwdziałania temu zjawisku.

Tomasz Kamiński z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie przypomniał, że handlarze narkotyków bardzo szybko dostosowują się do rynku potencjalnych odbiorców.



"Grupy przestępcze korzystają ze stron internetowych w innych krajach. Kwestia dotycząca rugowania narkotyków to jest przede wszystkim kwestia działań organów ścigania, ale także edukacji" - zaznaczył Tomasz Kamiński. Dodał, że metody walki z podziemiem narkotykowym cały czas trzeba usprawniać.



"Pamiętajmy o tym, że technologia posuwa się do przodu. Jeśli grupy przestępcze znajdą sposób na inną formę upłynniania swojego towaru, inny sposób komunikacji, przekazywania w sposób anonimowy, korzystania na przykład ze stron internetowych, które są zarejestrowane w innych krajach to trzeba mieć ku temu odpowiednie narzędzia. Kwestia dotycząca nadzoru nad rugowaniem narkotyków to jest kwestia przede wszystkim organów ścigania i też działań stricte edukacyjnych"-podkreślał Kamiński.



Wakacje są okresem, podczas którego wielu młodych ludzi sięga po raz pierwszy po narkotyki. Początkowe eksperymentowanie potraktowane jako dobra zabawa może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia.