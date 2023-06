PiS: Polska nie będzie płacić za błędy Zachodu

Ryszard Antoni Legutko. źródło: wikipedia.org/wiki/Ryszard_Legutko.

Europoseł PiS Ryszard Legutko powiedział, że kraje Europy zachodniej mają problem z dużą liczbą nielegalnych migrantów i dlatego próbują przeforsować pakt w tej sprawie.

Jednocześnie kraje Europy wschodniej są zbyt słabe, by wyegzekwować dotacje za dobrowolne, niesterowane z Brukseli, przyjęcie ogromnej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy-mówił gość Programu 1. Polskiego Radia.



Europoseł podkreślił, że Komisja Europejska odpowiada na pytania w tej sprawie z pozycji wyższości.



-To są w ogóle jakieś teksty kompletnie bełkotliwe. Więc oczywiście, że chcą trzymać status takiego "przełożonego", do którego trzeba się zwracać. A jeżeli będą wyniki referendum to wtedy my możemy inaczej tę Komisję potraktować mając poważną legitymację demokratyczną-wyjaśniał Legutko.



Dwa tygodnie temu, przy sprzeciwie Polski i Węgier, kraje unijne przyjęły tak zwany pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości - albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.



Polska krytykuje ten zapis. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował, aby Polacy wypowiedzieli się na ten temat w referendum. Decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu 2-3 tygodni. Miałoby się ono odbyć do końca roku.