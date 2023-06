O bezpieczeństwie w cieniu rozłamów. Rusza szczyt w Bratysławie

Premier Mateusz Morawiecki przybył do Bratysławy, która gości dziś szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt jest ostatnim spotkaniem organizowanym przez prezydencję słowacką.

Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji będą dyskutować o bezpieczeństwie, gospodarce i wyzwaniach migracyjnych.



Roczna prezydencja Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej upłynęła pod znakiem turbulencji, zarówno tych politycznych w Bratysławie, jak i w całej Grupie. Władzę w Bratysławie sprawuje obecnie techniczny rząd Ludovita Odora, we wrześniu zaplanowano wybory parlamentarne a słowacka prezydent Zuzana Czaputova zapowiedziała, że nie będzie kandydować na drugą kadencję.



Na to wszystko nakłada się rozłam w Grupie Wyszehradzkiej. Dotyczy to zarówno wsparcia Ukrainy - tu dystansują się Węgry - jak i polityki migracyjnej. Nowy unijny pakiet poparły Czechy, Słowacja wstrzymała się, podczas gdy Polska i Węgry głosowały przeciw. Po raz ostatni w formacie V4 szefowie rządów krajów wyszehradzkich spotkali się w listopadzie w Koszycach.



Dziś w Bratysławie premierzy omówią kwestie z zakresu bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki. Premier Czech Petr Fiala przedstawi priorytety czeskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpocznie się 1 lipca.