Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni rozpoczęła przygotowania do wyborów dla całej partii - mówił na konferencji prasowej w Stargardzie poseł tego ugrupowania Michał Jach.

Przed politykami teraz spotkania z wyborcami, aby walczyć o głosy przy urnach - podkreślał parlamentarzysta.



-Nie ma w nas żadnego, stuprocentowego przekonania, że będzie tak albo inaczej. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko zależy od wyborców i robimy wszystko, żeby ich przekonać - wyjaśniał Jach.



Nie ma jeszcze podanej oficjalnej daty tegorocznych wyborów parlamentarnych, pierwszym możliwym terminem jest 15. października. Na ogłoszenie daty wyborów prezydent Andrzej Duda ma czas do 12. sierpnia.