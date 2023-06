Most na Regalicy przejezdny jeszcze przed świętami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Budowa nowego mostu nad rzeką Regalicą w Szczecinie niezagrożona. A to oznacza, że w pełni zmodernizowaną przeprawą kolejową, pasażerowie pociągów pojadą jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia - zapewnił dziś prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

Woś dodał, że to ważna inwestycja także dla funkcjonowania odrzańskiej drogi wodnej.- Poprawia się z jednej strony - ruch pociągów, bardzo istotny choćby dla obsługi szczecińskiego portu. Z drugiej strony poprawiają się warunki nawigacyjne na odrzańskiej drodze wodnej, co otwiera port u ujścia Odry dla żeglugi śródlądowej - i tej dużej, i pasażerskiej, i tej złożone z lodołamaczy - tłumaczy Woś.Budowa nowego mostu w Szczecinie ma bezpośredni związek także z poprawą bezpieczeństwa na Odrze - dodaje wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.- Odra musi być modernizowana ze względu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a za chwilę przeciwsuszowe. Obecnie mamy jakieś niewyobrażalne szaleństwo, poparte przez polskie sądy. Chodzi o blokowanie kluczowych i niezwykle ekologicznych inwestycji, które również mają gwarantować bezpieczeństwo - podkreśla Gróbarczyk.Budowa nowego mostu nad rzeką Regalicą w Szczecinie realizowana jest wspólnie przez Wody Polskie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Koszt inwestycji, to ponad 340 milionów złotych.