Mają wpływ na wyroki, sądy na nich czekają

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Sądy nie są w stanie bez nich funkcjonować. Trwają ostatnie dni naboru na ławników. Do końca czerwca chętni mogą zgłaszać się na nową, czteroletnią kadencję.

Ławnicy mają realny wpływ na wyroki, mówi Prezes Sądu Okręgowego Maciej Strączyński.



- Ławnik jest członkiem składu orzekającego, który podczas orzekania ma takie same prawa jak sędzia. Teoretycznie ławnicy mogą nawet przegłosować sędziego, a zawsze taka możliwość jest jako, że w sądzie na jednego sędziego przypada dwóch ławników albo na dwóch sędziów przypada trzech ławników. Musi spełniać określone kryteria co najmniej średniego wykształcenia i zgłoszenia w odpowiedni sposób do Miejskiej Rady - wyjaśnia Strączyński.



- Jest to udział w wymiarze sprawiedliwości podobny do sędziego przysięgłego znanego zapewne niejednej osobie z filmów czy innych tego typu relacji. Jest to zajęcie, które jest odpłatne, dlatego że ławnikowi przysługuje ryczałt za wypełnianie tych obowiązków, natomiast oczywiście sądy bez ławników funkcjonować nie są w stanie, dlatego że nie są w stanie rozpoznawać spraw, w których jest wymagany skład ławniczy i z tej przyczyny zawsze musimy tych ławników w jakiś sposób wybrać no i musimy jakoś znaleźć na nich chętnych - mówi Maciej Strączyński.



Dyrektor Biura Rady Miasta w Szczecinie Rafał Miszczuk informuje, że ławnikiem może zostać każdy obywatel Polski od 30. do 70. roku życia, niekarany, posiadający pełnię praw cywilnych i obywatelskich. Aplikację można złożyć na stronie Urzędu Miasta.