Niż Marcellinus nad regionem. Ulewa, burze, a nawet grad [ZDJĘCIA]

Niż Marcellinus znad Niemiec dotarł do województwa zachodniopomorskiego.

Chwilę temu m.in. w Szczecinie obserwowaliśmy oberwanie chmury, strażacy w całym regionie, dostają zgłoszenia o podtopieniach.Od godz. 17:00 do 18:00 odnotowano niespełna 20 zgłoszeń - głównie do usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi. A to jeszcze nie koniec.Tak, to oznacza że powinniśmy zachować ostrożność - mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju.- Niż Marcellinus, a z nim związany front atmosferyczny wkracza już właśnie nad województwo zachodniopomorskie. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim burz, którym będą towarzyszyły silne porywy wiatru do 70 - 90 km/h, opady deszczu do nawet 30-35 litrów na metr kwadratowy. Może pojawić się także grad. Niestety, w godzinach wieczornych zrobi się bardzo niebezpiecznie - informuje Walijewski.Tak niebezpiecznie może być do północy. We wtorek wciąż deszczowo, ale już znacznie spokojniej. Od środy znowu będzie sucho, powrócą też wyższe temperatury.