Oświadczenie Akademii Sztuki po wybuchu. Bez słowa o standardach BHP

Akademia Sztuki w Szczecinie opublikowała na Facebooku oświadczenie w sprawie wczorajszego wybuchu.

Jak podaje uczelnia, osoby, które ucierpiały w zdarzeniu, to studentka I roku i dwie wykładowczynie.Jak czytamy w oświadczeniu rektorki Akademii Sztuki, Mirosławy Jarmołowicz: "Zdarzenie to miało miejsce w pracowni wklęsłodruku, gdzie podczas procesu technologicznego wykorzystuje się środki chemiczne."Wszystkie czynności i przygotowania miały mieć miejsce zgodnie ze schematem i zasadami bezpieczeństwa. Jak podaje rektora, nie ma jeszcze pełnej wiedzy odnośnie przyczyn zdarzenia i trwa postępowanie wyjaśniające. Obecnie budynek przy ulicy Kolumba 61 jest zamknięty. Akademia Sztuki nie odniosła się jeszcze do naszych informacji dotyczących pism kierowanych do władz uczelni mówiących o złych warunkach w budynku ani w oświadczeniu, ani bezpośrednio z redakcją.