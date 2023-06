Chrystianofobia rozpędza się? [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Chciałbym, aby chrystianofobia się skończyła, bo jest to droga donikąd - mówił dziś na spotkaniu z mieszkańcami Szczecina ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.

Jego artykuł znalazł się w książce "Chrystianofobia poza granicami tolerancji". Artykuł nosi tytuł "Nawet ZOMO nie przerwało mszy świętej".



- Patrząc na pewien poziom zupełnej deracjonalizacji naszej rzeczywistości, bazowania jedynie na emocjach, tworzenia fakenewsów - rzeczywistości na wskroś zakłamanej. To jest rzeczywistość, która buduje przestrzeń antyczłowieka w antyświecie, jak w klasycznym systemie totalitarnym. Obawiam się, że sytuacja może trwać dość długo - komentował ks. Bortkiewicz.



Dziennikarz katolicki Krystian Kratiuk przypomniał, że christianofobia trwa od narodzenia Chrystusa do dziś, czyli do roku 2023 po Jego narodzeniu.



- W Szwecji do więzienia trafia pastor, który cytuje Pismo Święte... A w brytyjskich liniach lotniczych stewardessa nie może nosić krzyżyka na szyi, bo rzekomo obraża czyjeś uczucia. Za to w miesiącu dumy, jakim jest czerwiec, wszystkie stewardesy mają nakaz noszenia tęczowych apaszek, to mamy tu jakiś problem - tłumaczy Kratiuk.



Dzisiejsze spotkanie odbyło się wraz z promocją książki "Chrystianofobia poza granicami tolerancji". Jego organizatorem jest stowarzyszenie Fidei Defensor.