Do wyboru jest kilkadziesiąt różnych pomysłów, które zgłosili sami mieszkańcy.

Głosy oddawać można tradycyjną metodą, na specjalnej karcie, którą należy wrzucić do urny w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem strony internetowej Głosowanie potrwa do 17 lipca. Łącznie do wydania w tej edycji stargardzianie mają ponad dwa miliony złotych.