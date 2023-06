Jubileuszowy Kongres Morski w Szczecinie

Dziesiąty Kongres Morski potrwa dwa dni. źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

W Szczecinie rozpoczyna się 10. jubileuszowy Kongres Morski. To najważniejsze forum dyskusyjne branży morskiej w Polsce.

Pół tysiąca uczestników będzie rozmawiać o problemach i wyzwaniach branży morskiej.



- Bardzo mocne nazwiska; mówimy o ekspertach, bo ważna jest myśl, rozwój i idea. Mówimy też o znanych i bardzo ważnych politykach, bo bez mocy politycznej, bez wizji rozwoju nic by się nie zdarzyło, ale to są przede wszystkim eksperci, specjaliści z branży morskiej, którzy morzem żyją - zapowiada Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.



Podczas Kongresu Morskiego odbędą się debaty m.in. o relacjach armatorów i stoczni, średnim szkolnictwie morskim czy nowych przepisach Międzynarodowej Organizacji Morskiej.



- Trzy najważniejsze debaty plenarne dnia pierwszego to podsumowanie 10 ostatnich lat rozwoju branży morskiej, to wszystko, co się udało zrealizować i to, co jest jeszcze przed nami. Oczywiście: offshore, bo temat zielonej energii i offshore w ogóle, jest dla nas w Szczecinie z uwagi na ostatnie decyzje Orlenu są bardzo ważne - podkreślił.



