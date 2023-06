Ze skupu złomu do muzeum [ZDJĘCIA]

Gąsienice trafią do konserwacji, a następnie będą elementem wystawy "Archeologia Pól Bitewnych". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Gąsienice trafią do konserwacji, a następnie będą elementem wystawy "Archeologia Pól Bitewnych". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Gąsienice trafią do konserwacji, a następnie będą elementem wystawy "Archeologia Pól Bitewnych". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Trafiły na skup złomu i cudem udało się je uratować - mowa o gąsienicach pojazdów pancernych, które zostały przekazane do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Gąsienice pochodzą z radzieckich czołgów z czasów II wojny światowej: T 34 i IS2. Pozostałości po podobnych pojazdach można było spotkać jeszcze w latach 50-tych na polach i lasach Pomorza Zachodniego będącego areną krwawych walk. Wiele z nich jeszcze przez lata zalegała na terenie wiejskich gospodarstw.



Obecnie czasem ktoś po prostu decyduje się sprzedać ich elementy i trafiają one na skup złomu. W tym przypadku informację o cennych historycznie gąsienicach otrzymał współpracownik kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego, który zdecydował się je wykupić.



Następnie 200 kg ogniw przekazał do muzeum, a Aleksander Ostasz, dyrektor placówki podziękował za taką postawę.



- Jestem bardzo zadowolony i bardzo mu dziękuję, bo to by pojechało do huty. Dzięki jego inicjatywie trafiły do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Są to gąsienice od pojazdów, które brały udział w walkach - powiedział.



Teraz gąsienice trafią do konserwacji, a następnie będą elementem wystawy "Archeologia Pól Bitewnych".



Muzeum apeluje do osób, które mają informacje o podobnych znaleziskach, by przekazywały je historykom i przyczyniały się do ratowania kolejnych zabytków.