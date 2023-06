Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Radio Szczecin i DJ Miqro zapraszają na urodziny Miqrokosmosu, audycji z muzyką taneczną nadawanej w Radiu Szczecin i Radiu Szczecin Extra od 10 lat.

7 lipca DJ Miqro z ekipą zagra na urokliwym dziedzińcu Posejdona. To będzie impreza typu koktajlowego w godz. 20-2.



Miqro zagra urodzinowego seta, a oprócz niego swoje sety zaprezentują także didżeje, którzy często współpracują przy tworzeniu Miqrokosmosu.



Bilety na tę imprezę już do kupienia, ale też do wygrania w Radiu Szczecin.