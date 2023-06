Chce sprzedać dom miastu, bo "gmina degraduje przestrzeń"

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Ta sytuacja, to ewenement na skalę kraju: mieszkaniec Świnoujścia zaproponował miastu, by odkupiło jego dom.

Powodem takiego wniosku są planowane zmiany w rejonie zamieszkiwanego przez niego osiedla. Powstały niedawno plan zagospodarowania zakłada rozbudowę i powstanie wysokich apartamentowców.



Dom w spokojnej okolicy, blisko plaża, las i przejście graniczne - brzmi idealnie, ale idealnie zdaniem Zbigniewa Osewskiego, mieszkańca świnoujskiej dzielnicy Posejdon nie jest, a na pewno nie będzie. Dlatego zdecydował, by dom sprzedać gminie, która jego zdaniem doprowadzi do degradacji obecnej przestrzeni.



- Jestem gotowy sprzedać urzędowi miasta swoją działkę za 2 mln 100 tys. Nasze osiedle było oazą ciszy i spokoju. Jeżeli przyjdzie do nas 10 wieżowców, jak to będzie wyglądało? - retorycznie pyta Osewski.



Samorząd do propozycji podchodzi z dystansem.



- Mamy taki wniosek jednego z mieszkańców, że on żąda odszkodowanie od miasta i wykupu tego jego domu jednorodzinnego. Wydaje mi się, że jest to irracjonalna propozycja - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



Jednak niezadowolonych jest więcej. Co prawda nieruchomości zbyć nie zamierzają, ale od uchwalonego planu rozbudowy się odwołują. Sprawa jest w toku. O jej wyniku będziemy informować.