Zebrali prawie 100 tysięcy dla strażaka. Ty też możesz pomóc [ZDJĘCIA]

Blisko sto tysięcy złotych udało się zebrać w czasie festynu strażackiego w Kołobrzegu. Wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie zdrowia jednego z miejscowych strażaków, który uległ tragicznemu wypadkowi.

- Jest akcja i jest reakcja. Bardzo silne poruszenie; nie tylko u nas w powiecie, ale w całej Polsce. Jeżeli chodzi o nasz rejon wszystkie jednostki zadeklarowały chęć pomocy. Wiemy, o co chodzi - chodzi o ratowanie zdrowia naszego kolegi Piotra. Nie było osoby, która by się zawahała i powiedziała "nie" - powiedział.



Piotr Milczarek wracając ze służby w kołobrzeskiej straży pożarnej był świadkiem wypadku na drodze S6. Gdy niósł pomoc poszkodowanej kobiecie został potrącony przez nadjeżdżający samochód.Chociaż jego życie udało się uratować, to nadal przebywa w śpiączce. W ostatnich dniach trafił do warszawskiej kliniki "Budzik", gdzie czeka go długotrwała i kosztowna walka o powrót do zdrowia. Dlatego bliscy, koledzy z macierzystej jednostki i ochotniczych straży pożarnych zorganizowali festyn "Budzimy Piotrka".Marcin Tekiel, wiceprezes zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie kołobrzeskim mówi, że akcję wspiera całe środowisko strażackie.W czasie samego festynu udało się zebrać prawie 96 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec.Wciąż trwają licytacje gadżetów przekazanych m.in. przez mistrza olimpijskiego Zbigniewa Bródkę.