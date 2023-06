Odkryj swój talent, czyli półkolonie w Pałacu Młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Karate, ceramika czy nagrywanie audiobooków - to tylko część zajęć, jakie dla dzieci na wakacje przygotował Pałac Młodzieży.

Ruszył pierwszy turnus półkolonii pod hasłem "Odkryj swój talent".



- Zakładamy, że każde dziecko ma swój talent, tylko niekiedy nie jest on odkryty. Dzieci mają pięć rodzajów zajęć do wyboru: ceramika, plastyka, karate, taniec, szachy... W niektórych grupach jest fotografia. Wykonują także własnoręcznie koszulki, w których później wystąpią - powiedziała prowadząca półkolonie.



W warsztatach mogą brać udział dzieci od zerówki do ósmej klasy szkoły podstawowej a wszystkie zadania zostały dopasowane do wieku uczestników.



- Ma moim rysunku napisałam moje imię, kwiatki i trzy kaczki. - Wczoraj mieliśmy tańce ludowe. Wczoraj byliśmy też na dworze, a dziś będziemy mieć Lego-warsztaty. Będziemy mieć karate. - Wzięłam kulkę gliny, składam ją, żeby była płaska. Potem mogę z tego coś wyciąć, albo coś ulepić - relacjonowały dzieci.



W lipcu zaplanowane są jeszcze dwa turnusy.