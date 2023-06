Otwarcie tunelu już niebawem. Wiemy kiedy

Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Znamy oficjalną datę otwarcia tunelu: pierwsze samochody przejadą nim 30 czerwca, czyli w najbliższy piątek.

Tego dnia w Świnoujściu otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji świętować będą nie tylko mieszkańcy. Zaproszeni zostali oficjele z Polski, nie zabraknie także gości z zagranicy.



Wiemy już na pewno, kiedy tunel pod Świną będzie udostępniony dla kierowców. Ten długo wyczekiwany moment odbędzie się w piątek o godz. 12. W otwarciu uczestniczyć będą m. in. wicepremier Jarosław Kaczyński i Joachim Brudziński.



Po oficjalnym przecięciu wstęgi tunel udostępniony będzie mieszkańcom. Nie zabraknie także obiecanej atrakcji dla tych, którzy podwodną drogę zwiedzić będą chcieli turystyczną kolejką.



Budowa tunelu pod Świną rozpoczęła się w grudniu 2019 roku. Mierzy on niemal 1,5 km długości, co czyni go najdłuższym podwodnym tunelem w Polsce.