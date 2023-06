Kongres Morski: terminal kontenerowy w Świnoujściu jest niezwykle ważny dla regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W połowie lipca podpisana zostanie umowa z konsorcjum, które wybuduje i będzie użytkować głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu.

Informację tą przekazał w trakcie trwającego Kongresu Morskiego prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś. Umowa jest już wynegocjowana - dodał.



- Umowa będzie podpisana przez konsorcjum Deme Concessions oraz Qterminals z Kataru. Inwestycja dla Katarczyków jest priorytetową w Europie. Oni wchodzą na rynek północnej Europy, ponieważ na południu już działają. Działają na Morzu Czarnym oraz w Katarze. Natomiast Deme Concessions, jest to część dużej grupy Deme, która specjalizuje się w pracach związanych z pogłębianiem - mówi Urbaś.



Budowa terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest niezwykle ważna dla regionu, ale obecnie realizujemy też inne inwestycje w gospodarce morskiej - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.



- Najbliższa nam, czyli terminal przeładunkowy w Świnoujściu. Pamiętać trzeba też, że na wybrzeżu wschodnim też takie inwestycje się dzieją. Trudno tak do końca powiedzieć, która z nich jest ważniejsza. Wszystkie są ważne, bo rynek przeładunków na Bałtyku wciąż rośnie. Ważne są terminale przeładunkowe w porcie promowym w Świnoujściu, ważna jest budowa promów - mówi Dobrzyński.



Przypomnijmy, że polski rząd zatwierdził długoletni plan inwestycyjny dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zakłada on budowę nowego toru wodnego do Terminalu Kontenerowego o głębokości 17 metrów. Wartość inwestycji to 10 miliardów złotych.



To szczególny Kongres Morski - uważa wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dodał, że to już dziesięcioletnia i nadal bardzo ważna tradycja spotkań branży morskiej w Szczecinie.



- Dokonania czy plany, które zostały, są czy też nie zostały zrealizowane, to duża przestrzeń do wymiany informacji. Poza tym jest to forma integracji środowiska morskiego - mówi Gróbarczyk.



Po wielu latach widać, że gospodarka morska ruszyła - uważa wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. W jego ocenie najlepiej widać to przy porównaniu do roku 2015.



- Myślę, że dobrze zrobić takie porównanie. Między tym, co było przed 2015 rokiem i po, czyli wtedy, kiedy Polacy powierzyli rządy Prawu i Sprawiedliwości. Zmieniło się bardzo dużo. Dzisiaj mamy znakomicie funkcjonujące porty, mamy w takim bardzo zaawansowanym stadium kwestię portu kontenerowego w Świnoujściu, są zabezpieczone środki. Ten plan budowy podejścia wschodniego do portu głębokowodnego w Świnoujściu - mówi Bogucki.



Zbigniew Bogucki przypomniał także zrealizowaną już inwestycję, czyli pogłębienie toru wodnego do Szczecina do głębokości 12,5 metra.



Podczas Kongresu Morskiego odbyła się także uroczystość wręczenia Wielkiego Orderu św. Ottona z Bambergu. Otrzymał go kapitan Zbigniew Sulatycki. Był on wiceministrem transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jana Olszewskiego.



- Starałem się, na ile mogłem oczywiście, zachować tradycję naszych ojców dziadów. A jeżeli tak, to dla nich najważniejszym drogowskazem to był ten napis: Bóg, Honor i Ojczyzna. I tak się starałem jakoś postępować. To wcale nie oznacza, że nie robiłem błędów i to jest oczywiste. One dopiero mi się pokażą tam u góry - mówi kapitan Sulatycki.



Wielki Order św. Ottona z Bambergu przyznaje Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Został on wybity z okazji 880-lecia pierwszej misji świętego Ottona na Pomorze, która miała miejsce w 1124 roku.