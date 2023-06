Amerykańskie czołgi Abrams w drodze do Szczecina

Czołg Abrams. Fot. twitter.com/MON_GOV_PL

Późnym wieczorem do portu w Szczecinie przybije statek transportujący amerykańskie Abramsy.

Są to pierwsze zakupione przez Polskę czołgi, które dotarły do naszego kraju. Rozładunek odbywać się będzie przy nabrzeżu fińskim. Ze względu na skomplikowaną procedurę, może to potrwać nawet ponad dobę.



O dostawie czołgów Abrams i znaczeniu dla polskiej armii - mówi Michał Jach, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej i poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Znacząco podniesie siłę pancerną i bojową naszych wojsk. W ten sposób związujemy się coraz bardziej z armią Stanów Zjednoczonych. Co jest również istotne, bo wtedy i Amerykanie czują się bardziej zobowiązani do współpracy, do wspólnej walki z Polakami. Tylko taki sprzęt doprowadzi nas do sytuacji, że Rosja siedem razy się zastanowi albo jeszcze więcej, zanim podejmie jakąś kolejną prowokację przeciwko Polsce - mówi Jach.



Polska zakupiła od Stanów Zjednoczonych w sumie 116 czołgów Abrams i 220 maszyn nowszej generacji.