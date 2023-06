Rusza rekrutacja na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ukończenie tej uczelni, to właściwie gwarancja natychmiastowego zatrudnienia. I to niezależnie od wybranego kierunku. Na studentów czeka Pomorski Uniwersytet Medyczny.

To kilkanaście kierunków, z których największą popularnością cieszy lekarski czy lekarsko-dentystyczny, ale żaden z absolwentów nie będzie narzekał na brak ofert - mówiła w "Radiu Szczecin na Dzień Dobry" prorektor PUM-u Aneta Cymbaluk-Płoska.



- Aktualnie wszystkie kierunki medyczne mają od razu otwarty przed sobą rynek pracy. Brakuje nam lekarzy, ale również położnych czy pielęgniarek. Jakikolwiek kierunek na PUM-ie byśmy nie wybrali, to będziemy zadowoleni - dodała Cymbaluk-Płoska.



Dokumenty można składać do 18 lipca. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej pum.edu.pl.