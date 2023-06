Abramsy już w Szczecinie

Czołg Abrams. Fot. twitter.com/MON_GOV_PL

Pierwsza partia czołgów Abrams trafi do żołnierzy. O godz. 14:00 w Szczecinie, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, zostanie oficjalnie przekazana kompania zamówionych w Stanach Zjednoczonych czołgów.

Abramsy są wyładowane przy nabrzeżu fińskim w szczecińskim porcie - mówi Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.



- W moim przekonaniu, to najlepszy czołg na świecie, zdecydowanie góruje nad innymi - opancerzeniem, siłą ognia i zdolnością oceny sytuacyjnej. Muszę powiedzieć, że jest obecnie kilka super nowoczesnych czołgów na rynku, natomiast z całą pewnością Abrams, dzięki swoim możliwościom oraz ciągłemu rozwojowi, za każdym razem kiedy na rynek wychodzą jego kolejne wersje deklasują konkurencję - podkreśla Smoliński.



14 czołgów to kompania. Abramsy mają zastąpić czołgi radzieckiej konstrukcji, które Polska przekazała Ukrainie.



- Chyba najlepszy, owiany swego rodzaju tajemnicą pancerz tej jednostki, z użyciem uranu... Sama jego masa wskazuje na to, jak jest odporny, z drugiej strony pomimo tak potężnej masy, dysponuje on bardzo dużymi zapasami mocy. Krótko mówiąc jest bardzo mobilny i szybki - dodaje Smoliński.



W tym roku dotrą do Polski jeszcze czołgi Abrams na wyposażenie dwóch kompanii, czyli w sumie 28 wozów.