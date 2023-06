Otwarcie tunelu pod Świną już w piątek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Najpierw zwiedzanie, później otwarcie drogi dla samochodów. Wiemy już, jak będzie wyglądało otwarcie tunelu pod Świną.

Zanim miasto udostępni przejazd pojazdom, pozwoli na przejazd rowerzystów, biegaczy i turystycznych kolejek. Zmotoryzowani na drugi brzeg Świny tunelem dostaną się w piątek wieczorem.



Wybudowanie i otwarcie tunelu pod Świną, to dla wyspiarzy historyczny i najbardziej wyczekiwany moment. Dlatego, jak mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia - ci, którzy na tę chwilę czekali najdłużej, będą mieli pierwszeństwo. Otwarcie tunelu nastąpi o 12:00. O 14:30 przemierzą go pierwsze grupy.



- Kiedy te oficjalne uroczystości się zakończą ustawimy kolejki, które będą kursowały tak długo, jak będziecie państwo obecni. Zorganizowana grupa biegaczy i rowerzystów przemieści się jako pierwsza. Później mieszkańcy Świnoujścia pojadą kolejką - informuje Żmurkiewicz.



Otwarcie tunelu dla ruchu nastąpi tego samego dnia. - Po zakończeniu zwiedzania tunelu, otworzymy ruch w godzinach wieczornych dla wszystkich samochodów - dodaje Żmurkiewicz.



Od pierwszego lipca zmianie ulegnie kursowanie promów. Bieliki odbijać będą co pół godziny, Karsibór transportować tylko materiały niebezpieczne. Zmieni się także rozkład i trasy kursowania miejskich autobusów. Uruchomione zostaną linie tunelowe.