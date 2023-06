"Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 1 lipca będzie można składać wnioski o "300 plus". Program "Dobry start" to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy.

Bez względu na dochody, rodzice mogą otrzymać pieniądze jednorazowo na zakup rzeczy niezbędnych do nauki.



Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - 24.



Wnioski można składać elektronicznie przez m.in. aplikację mZUS od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie wypłacane będzie wyłącznie na rachunek bankowy.