Handel certyfikatami covidowymi pod lupą śledczych

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Prowadzone jest przeciwko 230 osobom, podejrzanym o korupcję.

To była zorganizowana grupa przestępcza, która handlowała certyfikatami potwierdzającymi szczepienia przeciwko Covid-19.



- 14 osób zostało tymczasowo aresztowanych - mówi Marcin Lorenc, rzecznik

Prokuratury Regionalnej w Szczecinie: - Wśród tych 230 osób są takie, które nabywały świadectwa, ale są też takie, które dokonywały wpisów, czyli miały dostęp do systemu. Są wśród tych osób posiadacze tytułów naukowych - doktora, profesora. Skala korupcji jest naprawdę duża...



Śledczy mają dowody i listę osób, która takie certyfikaty kupowały. - Mogą oni jednak uniknąć konsekwencji, pod pewnym warunkiem - dodaje Lorenc: - Jeżeli zgłoszą się do organów ścigania i wyjawią wszelkie okoliczności związane z tym, jak nabyły te świadectwa. To te osoby mogą liczyć, że zostanie zastosowana wobec nich klauzula niekaralności, przewidziana w Kodeksie Karnym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.



Za zaświadczenie trzeba było zapłacić od kilkuset do tysiąca złotych. Zabezpieczono już ponad 3 mln złotych, m.in. sztabki złota.