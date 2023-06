Abramsy już w szczecińskim porcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

14 czołgów Abrams rozładowano w szczecińskim porcie. Są to pierwsze zakupione przez Polskę czołgi, które dotarły do naszego kraju. Pojazdy trafią do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

To historyczny dzień dla Wojska Polskiego - mówił szef MON Mariusz Błaszczak o dostawie pierwszych czołgów Abrams#wieszwięcej @MON_GOV_PL @mblaszczak #Abrams #WojskoPolskie pic.twitter.com/rl7Bahwt5Y — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 28, 2023 Historia dzieje się na naszych oczach - dzisiaj trwa wyładunek pierwszej partii czołgów #Abrams dla #WojskoPolskie. pic.twitter.com/FylRmJBqYh — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) June 28, 2023 Abramsy są najlepszymi czołgami na świecie.

- Polska jest pierwszym państwem - poza Stanami Zjednoczonymi - które będzie posiadało czołgi Abrams w najnowszej wersji. Pierwsza dostawa tych czołgów: w przyszłym roku. Zachowaliśmy wysokie tempo dostaw. Jest to bardzo dobry sprzęt. Mamy też wyszkolonych żołnierzy. Dzięki temu Polska jest bezpieczna - podkreśla minister Błaszczak.

Do chwili obecnej w #AkademiaABRAMS zostało przeszkolonych ponad 2️⃣0️⃣0️⃣ żołnierzy #1WBPanc. W #CSWLąd szkolą się załogi, mechanicy i technicy czołgów #Abrams pic.twitter.com/Ii1idgSNL8 — 1. Warszawska Brygada Pancerna (@1WBPanc) June 28, 2023 Polska zakupiła od Stanów Zjednoczonych w sumie 116 czołgów Abrams i 220 maszyn nowszej generacji. Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak wziął udział w przekazaniu pierwszej partii czołgów żołnierzom Wojska Polskiego.