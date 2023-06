Prądu nie zabraknie. Kolejna inwestycja Enei [WIDEO, ZDJĘCIA]

W środę odbyło się uroczyste otwarcie najnowszej inwestycji Enea Operartor - GPZ Pomorzany. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie zasilać najważniejsze węzły energetyczne w Szczecinie. W środę odbyło się uroczyste otwarcie najnowszej inwestycji Enea Operartor - GPZ Pomorzany.

To Główny Punkt Zasilania, czyli węzeł sieci, który zapewnia dostawy oraz koordynuje przepływ energii elektrycznej.



- Nowoczesny obiekt, wybudowany według najnowocześniejszych standardów, który po pierwsze poprawia bezpieczeństwo elektroenergetyczne regionu ale również pozwala na przyłączenie nowych odbiorców, w tym odnawialnych źródeł energii - powiedział rzecznik prasowy Enea Operator, Mateusz Gościniak.



Jest to największa inwestycja Enei Operator.



- Od kilku lat Enea Operator inwestuje ponad 1 miliard złotych rocznie. W zeszłym roku było to 1 miliard 400 milionów, w tym roku plan jest na 1 miliard 860 milionów złotych. I mamy nadzieję, że będzie sukcesywnie rósł tak, żebyśmy mogli naszą sieć unowocześniać zgodnie ze standardami i oczekiwaniami; zarówno klientów jak i naszymi - mówił prezes zarządu Enea Operator, Marcin Gawroński.



Plany inwestycyjne Enei mają zapobiegać powtórce blackoutu z 2008 roku, podczas którego pół miliona mieszkańców Szczecina została odcięta od prądu.