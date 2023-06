RSnW: konieczna żeglowna Odra

Budowa terminalu kontenerowego to jedno wyzwanie, ale żeby wykorzystać do maksimum port w Świnoujściu i Szczecinie trzeba użeglowić Odrę - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin, Jan Stasiak.

Określa on Odrę jako "trzecią nogę" dla rozwoju dwóch kluczowych portów w Zachodniopomorskiem i - jak zaznacza - takiej "trzeciej nogi" nie mają porty w Pomorskiem.Transport rzeczny jest bardziej efektywny niż transport drogowy; tańszy i ekologiczny.- W pierwszym etapie dotyczy to głównie towarów masowych, które nie są towarami pierwszej potrzeby. Barka bierze 1000 ton. W przeliczeniu na TiR-y jest to odciążenie w sposób znaczny dróg, zdjęcie samochodów z dróg - powiedział.Jan Stasiak był jednym z prelegentów 10. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który dziś i wczoraj odbywał się w Szczecinie. Jak podczas Kongresu zapowiedział prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Krzysztof Urbaś - w lipcu zostanie podpisana umowa na budowę głębokowodnego terminalu w Świnoujściu.Z kolei wiceminister infrastruktury zapewnił, że na Odrze będą nadal prowadzone prace, które mają ją użeglowić.