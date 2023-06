Akademia Sztuki odpowiada na publikację RS ws. zaniedbań

Akademia Sztuki odpowiada na publikację Radia Szczecin, po niedzielnych wydarzeniach. Chodzi o informacje dotyczące pism o rzekomych zaniedbaniach w pracowni przy Kolumba 61.

Wicerektor Akademii Sztuki Mikołaj Iwański w mailu twierdzi, że jedno z pism, które adresowane było do Rektory AS, Dziekana Wydziału Grafiki oraz specjalistki do spraw BHP "nigdy nie wpłynęło do rektoratu ani do rąk specjalistki do spraw BHP".Drugie pismo dotarło do profesora Kamila Kuskowskiego, dotyczyło one zbyt małej liczby pracowników. Jak odpowiada wicerektor Iwański, w odpowiedzi na pismo zwiększono obsadę Katedry Grafiki Artystycznej o 4 i pół etatu.Dodatkowo Mikołaj Iwański pisze, że niezależnie od wydarzeń z zeszłego tygodnia został zwiększony zakres badań medycyny pracy dla pracowników.