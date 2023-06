Nowy szczeciński pomnik stanie przy Areszcie Śledczym

Fot. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin/ Archiwum]

Coraz bliżej powstania pomnika upamiętniającego ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę w Szczecinie. Miasto ogłosiło konkurs na wykonawcę projektu.

To projekt wybrany przez mieszkańców w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Nowa instalacja powstanie na skwerze przy szczecińskim Areszcie Śledczym.



Może to być jeden pomnik, lub zespół rzeźb. Łączny koszt pomnika to ponad pół miliona złotych. Artyści wnioski składać mogą do 17 lipca. Projekt pomnika poznamy w listopadzie.



Według autorów projektu, przed aresztem ma powstać ścieżka edukacyjna, a na jej końcu pomnik żołnierza i cywila. W czasach stalinowskich dzisiejszy areszt śledczy przy

ul. Kaszubskiej był miejscem kaźni. W latach 1946-1955 wykonywane były tam egzekucje,

między innymi na żołnierzach podziemia antykomunistycznego.