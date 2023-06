SPP w Szczecinie znowu większa

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Na kolejnych ulicach w Szczecinie zapłacimy za parkowanie.

Chodzi o ulice: Łaziebną, Mariacką, część Tkackiej (od Pl. Żołnierza do Grodzkiej), część Staromłyńskiej (od Pl. Żołnierza do Końskiego Kieratu), część ulicy Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej) i część Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego). W tych miejscach są już zainstalowane parkomaty. Za postój tam zapłacimy od 3 lipca. To ulice, które w marcu zostały wyłączone ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto.



Przypomnijmy, w lutym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie pozbawienia ich kategorii dróg gminnych. A to oznaczało, że nie mogą być częścią Strefy Zamieszkania Stare Miasta.



W kwietniu Rada Miasta Szczecin podjęła dwie uchwały. Pierwsza wykreśliła sześć ulic ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Druga włączyła je od 1 lipca do podstrefy czerwonej SPP.