Ranking Perspektyw. PUM najlepszy. Lokalnie

Prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie najlepszą uczelnią w regionie według Rankingu Perspektyw 2023. Fundacja edukacyjna po raz kolejny przygotowała spis najlepszych szkół wyższych.

Na 12 miejscu znalazł się PUM, to awans o cztery "oczka" w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Takie wyniki to efekt ciężkiej pracy, mówi Bogusław Machaliński, rektor PUM.



- Żeby tę jakość kształcenia wciąż podnosić, ona jest bardzo wysoka już teraz, ale chcemy warunki do studiowania stworzyć naprawdę takie optymalne, to potrzebne są nowe inwestycje. Te nowe inwestycje na Pomorzu Zachodnim były przez wiele, wiele lat zahamowane. Od kilku lat mamy renesans tego - tłumaczy Machaliński.



W rankingu znalazły się tez inne uczelnie z regionu. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zajął 36. miejsce, Politechnika Koszalińska znalazła się w szóstej dziesiątce, Uniwersytet Szczeciński w siódmej, a Politechnika Morska w ósmej.



Najlepszą uczelnią w kraju jest Uniwersytet Jagielloński.