Poczekają dłużej na wniosek o tańszy prąd

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

To ostatnie dni kiedy możemy złożyć wniosek o wyższy limit zużycia prądu po zamrożonej cenie. Podstawowy to 2 MWh - tu uprawnieni odbiorcy nie muszą składać żadnych dokumentów. Limit ten może być zwiększony nawet do 3 MWh - skorzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi oraz rolnicy.

Trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek. Możliwości jest sporo - można to zrobić elektronicznie przez platformę ePUAP, stronę internetową operatora lub aplikacje mObywatel. - Można też osobiście w Biurze Obsługi Klientów, z tego powodu nasze biura w czwartek i piątek będą otwarte dłużej - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Grupy Enea Berenika Ratajczak.



- BOK przy al. Wojska Polskiego w czwartek czynny będzie do godziny 19.00, a jutro do godziny 21.00. Pamiętajmy, że te dłuższe godziny właśnie dotyczą osób, które składają oświadczenia, w tym czasie z innymi sprawami prosimy nie przychodzić, żeby właśnie dać czas na to, żeby nasi pracownicy mogli jak najszybciej obsłużyć osoby składające oświadczenia - apelowała Ratajczak.



Termin na złożenie wniosku mija jutro.