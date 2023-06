"Karzeł" ma na koncie wiele udanych misji ratujących życie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pies, który uratował nie jedno życie. "Karzeł" pracuje w policji.

Pies i wraz ze swoim opiekunem ma na koncie wiele udanych misji - mówi sierżant Paweł Pankau.



- Tylko w czerwcu "Karzeł" wsławił się tym, że nie dopuścił do tego, by osoby w kryzysie psychicznym targnęły się na swoje życie. Umożliwił swojemu przewodnikowi dotarcie do tych osób na podstawie nawęszenia śladu ich podążania z miejsca zamieszkania. Tutaj mówimy o realnym, prawdziwym sukcesie, bo z pełną świadomością można powiedzieć, że uratował życie - mówi Pankau.



Karzeł na co dzień współpracuje z młodszym aspirantem Piotrem Szczepanowskim. Zaznacza, że powodzenie akcji tropiącej zależne jest od czasu jej rozpoczęcia - im szybciej tym lepiej.



- Dla mnie najciekawszą sytuacją było tropienie na statku w Stoczni Remontowej. Tam mieliśmy znaleźć pana, który się ukrywał na statku, który był oczywiście ogromny. Wspólnie z psem takim dźwigiem wjeżdżaliśmy na środek statku, tam podejmowaliśmy tropienie i później razem z tym panem z powrotem na ląd - mówi Szczepanowski.



Psy tropiące są na służbie 10 lat, a ich szkolenie trwa pół roku i odbywa się w zakładzie kynologicznym pod Warszawą.