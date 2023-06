Echa wybuchu w Akademii Sztuki. Uczelnia wyłącza z użytku pracownię

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Akademia Sztuki w Szczecinie zamyka pracownię w Centrum Przemysłów Kreatywnych. Powstało ono w 2015 roku. Znajduje się w budynku po dawnym internacie Liceum Medycznego przy Placu Orła Białego. Według naszych informacji to z powodu niespełniania wymogów przepisów BHP.

Rzeczniczka Akademii Sztuki w Szczecinie Agnieszka Lisowska potwierdziła zamknięcie pracowni. Jak wyjaśniła: „Tymczasowe wyłączenie wybranych pracowni wynika z przeprowadzanego wewnętrznego audytu bezpieczeństwa.” To pokłosie tragedii w budynku Akademii przy Kolumba.



Przypomnijmy, że w niedzielę doszło tam do wybuchu w jednej z pracowni. Poparzone są trzy osoby, w tym jedna studentka, która w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Gryficach. Jak już informowaliśmy, o złym stanie pracowni przy Kolumba i niespełnianiu wymagań bezpieczeństwa już kilka lat temu informowali pracownicy akademii.



Piszą o tym również w komentarzach na facebookowym profilu uczelni byli wykładowcy i studenci. Czytamy między innymi:



„Ta tragedia wydarzyła się na skutek bardzo złych decyzji, albo nie podejmowania żadnych decyzji. Ta tragedia nie powinna mieć miejsca! Mówiłem i upominałem wielokrotnie, w 2010 roku, chemikalia, terpentyna do zlewu, materiały łatwopalne, ogień.. ludzie, którzy popełnili kardynalne błędy odpowiadają za tę tragedię.”



"Warto pochodzić do budynku przy Kolumba i samemu stwierdzić. (…) Nawet Panie podczas inwentaryzacji nie chciały wchodzić do sali, bo był taki odór kwasem octowym czy czymś podobnym. Brak przyzwoitych sprzętów i wyposażenia, ale za to są pieniądze na nowy kierunek, jak performatyka.”



Są też komentarze osób, które bronią tego co dzieje się na uczelni. Akademia pod częścią postów na FB wyłączyła możliwość komentowania.



O komentarz poprosiliśmy władze Akademii Sztuki. Prorektor Mikołaj Iwański nie odniósł się do samych zarzutów pracowników, poinformował jednak, że nie wszystkie pisma pracowników dotarły do władz uczelni. Dodatkowo Mikołaj Iwański pisze, że niezależnie od wydarzeń z ubiegłego tygodnia został zwiększony zakres badań medycyny pracy dla pracowników. Sprawą zajmuje się prokuratura.