Tusk: "Nie damy rady". Brudziński: "Woli i determinacji nie zabraknie"

30 czerwca 2023 roku to data historyczna dla Pomorza Zachodniego i Polski. Świnoujście zyskało tunel, o budowie którego debatowano od lat.

Najpierw była konsultacje: tunel czy most? Później: kto ma sfinansować jego budowę. Rząd PO-PSL pomysł realizacji inwestycji porzucił. Aż wreszcie - po politycznej deklaracji polityków Prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku - ruszyła budowa przeprawy.Budowę tunelu w Świnoujściu pierwszy zadeklarował w 2007 roku prezes PiS, Jarosław Kaczyński.- Będzie wybudowany tunel. Najdłuższy w Polsce - zapowiedział.2007 rok okazał się rokiem wyborczym. Po wyborach rząd stworzyła Platforma Obywatelska, której to politycy o tunelu mówili:- Samo zadanie należy do władz samorządowych - powiedział marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.- To jest ten tunel Świnoujście-Szczecin, tak?! - pytała minister infrastruktury, Elżbieta Bieńkowska.Ówczesny premier Donald Tusk uciął spekulacje i oznajmił w Świnoujściu wprost, że przeprawy łączącej wyspy Wolin i Uznam budować nie będzie.- Na razie w tych dwóch krytycznych latach nie damy rady - powiedział Tusk.Po tych słowach temat - można powiedzieć - umarł do czasu, kiedy rząd stworzyło znów Prawo i Sprawiedliwości. Na konkrety nie trzeba było długo czekać, bowiem podpisy pod umowami gwarantującymi fundusze znalazły się pod koniec 2017 roku.- Woli i determinacji do tego, żeby powstał tunel naszemu środowisku politycznemu nie zabraknie - mówił wówczas wicemarszałek Sejmu, Joachim Brudziński.Dziś tunel w Świnoujściu zostanie udostępniony dla kierowców, a zatem skończą się wreszcie korki na przeprawach promowych.