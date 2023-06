Ile zaoszczędzimy na przeprawie w Świnoujściu?

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

40 milionów złotych - to koszt rocznego utrzymania przeprawy promowej w Świnoujściu. Wydatki te przez lata ponosili wspólnie budżet państwa i miasto Świnoujście. Po dzisiejszym otwarciu tunelu koszty te zdecydowanie się zmnejszą.

Dotychczas co roku budżet państwa dokładał miastu Świnoujście pieniądze na utrzymanie przeprawy promowej. W ostatnim roku było to 25 milionów złotych. Kolejne 15 pochodziło z budżetu miasta. W sumie 40 milionów. Po otwarciu tunelu te wydatki będą mniejsze.



Choć całkiem nie znikną. Miasto chce utrzymać ruch dwóch promów typu Bielik w centrum miasta i jednego dużego Karsibora, który ma być używany awaryjnie. To miasto wycenia na 16 milionów złotych.



Utrzymanie samego tunelu ma kosztować 5 milionów złotych. To mniej niż utrzymanie przeprawy.



Promy trzeba było wybudować i remontować. Cztery Karsibory powstały w roku 1976 i 1977. Bieliki - też cztery - wybudowano w 1998 roku. Każdy z tych statków wymagał cyklicznych remontów.