Jest pierwsza od 20 lat kobieta w służbie SAR

Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Paulina Wawrzyniak jest pierwszą kobietą, która pływa na statkach ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

W dotychczasowej historii SAR jest to pierwszy taki przypadek, kiedy kobieta bierze udział w akcjach na morzu - mówi Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.



- Na co dzień służbę pełni 71. ratowników morskich w ciągłym dyżurze, 24 godziny 7 dni na dobę. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w zeszłym roku obchodziła 20-lecie swojego funkcjonowania i przez te 20 lat nie udało się pozyskać kobiety, która byłaby w stanie pełnić służby na morskich statkach ratowniczych. Po 20 latach na statku jest to pierwsza pani oficer - mówi Kluska.



Pani oficer pływa na statku SAR 3000, który stacjonuje na Helu.



- 24-metrowa jednostka pływająca. Trzy takie jednostki stacjonują u nas. Przypominam, że bliźniacza jednostka MS Pasat stacjonuje na co dzień w Świnoujściu i to jest jednostka, której załogę stanowi ośmiu ratowników morskich. W każdych warunkach pogodowych wychodzi do ratowania ludzkiego życia - mówi dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.



Pani oficer wcześniej pływała na statkach handlowych i jednostkach obsługujących wieże wiertnicze.