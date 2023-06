Grupa Ładosia tematem debaty z cyklu "Przystanek Historia" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Działalność tak zwanej Grupy Ładosia była przedmiotem kolejnej debaty zorganizowanej przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej w "Przystanku Historia".

Grupa przyjęła swoją nazwę od nazwiska polskiego dyplomaty Aleksandra Ładosia, który podczas wojny pełnił służbę w Szwajcarii.



Ładoś i inni dyplomaci za pomocą kontaktów z przedstawicielami innych krajów pomagali polskim Żydom uciec z okupowanych terenów - mówi historyk, dr Piotr Gontarczyk.



- To była bardzo szeroka akcja. Próbowano różnymi drogami, przede wszystkim wyrabiając paszporty krajów Ameryki Południowej. Można było po prostu zapłacić ich przedstawicielom czy konsulom za wystawienie fałszywych dokumentów. Za pomocą tych dokumentów przesyłanych do getta warszawskiego, do innych gett, próbowano nadać mordowanym Żydom, którym groziła deportacja do obozów zagłady, status obywatela kraju neutralnego - mówi Gontarczyk.



Sprawą Grupy Ładosia historycy zajmują się dopiero od niedawna, pomimo faktu, że tylko polscy dyplomaci w czasie drugiej wojny światowej, podejmowali się ratowania żydów - mówi historyk.



- Nikt się tym tematem tak naprawdę nie zajmował, ale jest to akcja jedna z tych bezprecedensowych, o których wszyscy powinni wiedzieć, bo to są polscy dyplomaci, ludzie niezwykle zasłużeni - mówi Gontarczyk.



Szacuje się, że dzięki paszportom uzyskanym przez grupę Ładosia, udało się uratować od 5 do 7 tysięcy Żydów z okupowanej Polski.