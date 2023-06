Dzieci z Litwy w Polsce. Zabawa i nauka [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Odwiedzili już Kujawy, teraz przyjechali na Pomorze Zachodnie - 36 dzieci mieszkających na Litwie, które posiadają polskie korzenie przyjechało na wakacje do Polski. To w ramach "Kresowych Wakacji 2023" organizowanych przez Fundację Polskich Wartości.

W planach wyjazd do Świnoujścia, kąpiel w morzu, a nawet przejażdżka nowo otwartym tunelem pod Świną. A co dzieciom najbardziej podoba się w Polsce?



- Interesująca architektura, kościoły większe, niż u nas. - Byliśmy w parku dinozaurów i w parku linowym, bardzo mi się podobało. - Moje korzenie są stąd. Dobrze, że tu przyjechałem, poznałem historię - mówiły dzieci.



- Dzieci poznają kraj, z którego się wywodzą - podkreśla Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości.



- Dzieci mogły poznawać polską kulturę, zwiedzić miejsca pamięci, ale też dobrze się bawić. Jeśli robimy jakąś lekcję historii to robimy to również przez zabawę, by dzieci nie traktowały tego jak dodatkową szkołę - powiedział Woźniak.



Wakacje Kresowe są organizowane przez fundację po raz siódmy. Potrwają 10 dni. Dzieci w ramach atrakcji zwiedzą jeszcze Szczecin, a później będą wypoczywać na łonie natury otoczonej jeziorami Pojezierza Drawskiego. W drodze powrotnej na Litwę odwiedzą jeszcze Warszawę.