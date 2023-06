Program otwarcia tunelu w Świnoujściu

To wielki dzień dla Świnoujścia i jego mieszkańców - na ten moment wyspiarze czekali od lat. Mowa o otwarciu stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin.

Kilka ciekawostek o budowie #tunelŚwinoujście. Jeśli chcesz wiedzieć ile było wariantów, jak działa wentylacja, ile ważyła maszyna TBM, czy z ilu tubingów składa się tunel zapoznaj się z poniższymi grafikami. #GDDKiA #funduszeUE pic.twitter.com/PnElgx31ck — GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) June 29, 2023

Ma to nastąpić w samo południe, ale zanim przejedzie przez niego pierwszy samochód - tunel będzie do dyspozycji mieszkańców.W czwartek o godz. 16 tunel pod Świną został przejęty od wykonawcy przez samorząd Świnoujścia. Miasto oficjalne otwarcie podwodnej drogi przygotowało na godzinę 12.Na stałą przeprawę między wyspami Uznam i Wolin mieszkańcy Świnoujścia czekali latami. Dlatego zanim przez tunelem przejedzie pierwszy samochód, przebiegną nim mieszkańcy. Tuż po oficjalnej części i przecięciu wstęgi, jako pierwsza przemierzy go grupa zorganizowanych biegaczy. Będzie to ok. 100 osób.W tym czasie do startu szykował się będzie peleton, czyli Rowerowa Masa Krytyczna, w której weźmie udział aż 300 osób. Mieszkańcy i ich goście przez ostatnie dwa dni mogli się rejestrować na stronie świnoujskiego OSiR-u, by dziś po raz pierwszy i ostatni przejechać nim rowerem.Obie grupy wyruszą z wyspy Uznam na wyspę Wolin i z powrotem. Ci, którym nie uda się, ani przebiec, ani przejechać rowerem, mogą skorzystać z kolejek turystycznych, które chętnych do zwiedzania przewozić będą między 16 a 19. Kursy odbywać się będą po obu stronach tunelu.Między 19 a 20 służby będą miały czas na sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia w tunelu działają, jak powinny. Ruch samochodów ma być puszczony o godz. 20.