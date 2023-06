Drugi został nazwany imieniem Grażyny Gęsickiej - to minister rozwoju regionalnego, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. źródło: https://twitter.com/GK_PGNiG

W piątek do Gazoportu im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu przypłynie drugi gazowiec z floty Orlenu. Nosi imię "Grażyna Gęsicka".

To pierwsza podróż tego gazowca z ładunkiem komercyjnym do Polski. Statek został wybudowany w Korei Południowej, później popłyną do Stanów Zjednoczonych do Freeport. Tam przyjął na swój pokład pierwszy ładunek z którym udał się do Świnoujścia.



Na swoim pokładzie może przewieźć 65 tysięcy ton skroplonego LNG, po rozprężeniu daje to 105 milionów metrów sześciennych gazu. Flota Orlenu będzie liczyć osiem gazowców. W lutym do gazoportu przypłynął pierwszy z serii gazowiec noszący imię Lech Kaczyński.



