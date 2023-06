"To wielkie koło zamachowe dla gospodarki" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tunel pod Świną to koło zamachowe dla regionu i jego gospodarki - to opinie gości, którzy przybyli na otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji, czyli stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin.

Zdaniem ministra funduszy i polityki regionalnej, Grzegorza Pudy, tunel pod Świną będzie miał znaczący wpływ na region i jego mieszkańców.- Z perspektywy ministra, który zajmuje się również regionami, czyli tym wszystkim, co jest związane z rozwojem regionalnym muszę powiedzieć, że wielokrotnie, kiedy tu byłem podczas budowy, mieszkańcy zwracali nam uwagę, że to będzie wielkie koło zamachowe dla tutejszej gospodarki. I rzeczywiście tak będzie - przyznał minister Puda.Budowa tunelu udowodniła, że Polacy mają duży potencjał w dziedzinie inżynierii. To doświadczenie ułatwi kolejne inwestycje mówi poseł Leszek Dobrzyński.- Zarówno tunel w Świnoujściu, ale też liczne tunele, które były i są realizowane w Polsce sprawiają, że obecnie mamy całe spektrum doświadczonych firm, które potrafią takie inwestycje realizować. Myślę o tym również w perspektywie Szczecina, obwodnicy zachodniej i tunelu, który będzie jeszcze większy niż ten świnoujski - zapowiedział poseł Dobrzyński.Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym podwodnym tunelem w kraju.