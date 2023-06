W nocy i święta do lekarza do szpitala przy Unii Lubelskiej

Fot. NFZ Szczecin

Zmieniają się lokalizacje punktów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. Tak będzie od północy.

Zamknięty zostanie ten działający w przychodni przy ulicy Kadłubka 10-11. Nowy rozpocznie pracę w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Znajduje się w budynku D, wchodzimy tam od strony parkingu.



Punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej otwarte są codziennie od godziny 18 do 8, a w dni wolne od pracy przez całą dobę - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału NFZ.



- Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od tego, gdzie mieszka czy gdzie złożył swoją deklarację do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych albo telefonicznie - mówi Koszur.



W całym województwie zachodniopomorskim jest ponad 30 takich punktów.