Czeka nas załamanie pogody, eksperci apelują o ostrożność

Fot. pixabay.com / skeeze (CC0 domena publiczna)

Czekają nas: deszcz, burze, silny wiatr a nawet i grad - synoptycy wydali ostrzeżenie meteorologiczne dla naszego regionu. Załamanie pogody może nadejść lada chwila.

Jak tłumaczy Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii w Warszawie - to niż Nikolaus znad południowej Skandynawii sprowadził tę aurę.



- Także w godzinach popołudniowych, pomiędzy 12 a 18 musimy spodziewać się burz. Na szczęście front ten dosyć szybko będzie się przemieszczał, więc burze jeżeli wystąpią, będą to krótkotrwałe zjawiska, ale jednak niebezpieczne, także proszę dzisiaj bardzo uważać. Natomiast jak front ten przejdzie, to sytuacja się uspokoi, ale jak widać na termometrach, no nie będzie zbyt ciepło - mówi Walijewski.



W sobotę już spokojnie, ale też możliwe przelotne deszcze, szczególnie w niedzielę - do tego 23 stopnie przez cały weekend.