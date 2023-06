Tunel w Świnoujściu oficjalnie otwarty! [AKTUALIZACJA]

To historyczny dzień dla Świnoujścia i Polski - mówił w nowym tunelu pod Świna prezydent miasta, Janusz Żmurkiewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To historyczny dzień dla Świnoujścia i Polski - mówił w nowym tunelu pod Świna prezydent miasta, Janusz Żmurkiewicz.

Trwa uroczyste otwarcie przeprawy. W czwartek o godzinie 16 władze miasta przejęły tunel od wykonawcy.



- Od tej godziny, od tego dnia wszystko zaczęło się od nowa. A dzisiejszy dzień, 30 czerwca 2023 roku to dzień historyczny, kiedy nasze wyspy; wyspa Wolin i Uznam w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji przyłączyliśmy Świnoujście do Polski - powiedział prezydent Żmurkiewicz.



Żmurkiewicz zaapelował do rządu o umożliwienie dostępu do plaży na Warszowie i zabytków. Chodzi o dostęp, który został ograniczony z powodu zamknięcia drogi przy terminalu LNG. Stało się tak z powodu bezpieczeństwa i zagrożenia ewentualnym atakami.



Kraje na zachodzie Europy miały więcej historycznego szczęścia, ale doganiamy je. Przykładem tego jest właśnie tunel w Świnoujściu - mówił o nowej przeprawie Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Polska racja stanu to jego siła, jedność i jego sprawność. Proces rozwoju trwa i będzie trwał - mówił Kaczyński.



- To, co dzisiaj się staje: otwarcie tunelu i wcześniej jego budowa, tej ziemi ze względu na jej położenie, ale też ze względu na jej niełatwą - w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, tych po roku 1945 - historię są tu szczególnie ważne i szczególnie trudne. Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale robimy to i idziemy w tym kierunku - powiedział prezes Kaczyński.



Mamy ten sukces, ale łatwo nie było – tak budowę tunelu w Świnoujściu oceniają przedstawiciele wykonawcy. Przeprawę budowało konsorcjum firm Gülermak i PORR S.A. Podczas otwarcia przeprawy zdradzili z jakimi problemami spotkali się budowlańcy.



Bülent Özdemir z firmy Gülermak podkreślał jak ważna to była inwestycja dla jego firmy: - W różnych krajach nie tylko w Polsce budujemy tunele i ogromne projekty, ale zawsze dla nas tunel w Świnoujściu był najważniejszy. Wiedzieliśmy, że technicznie jest to trudny projekt i trzeba dobrze pracować i z najlepszymi pracownikami.



Piotr Kledzik, prezes Zarządu PORR dodawał jakie problemy sprawiała Wyspiarka, czyli maszyna, która wydrążyła tunel: - Pamiętam, że jak zamówiliśmy naszą Wyspiarkę to okazało się, że ona była prefabrykowana w centrum Covid-19. Rozpoczęła się dyskusja czy zmieniamy zamówienie. Okazało się, że Wyspiarka przyjechała, wydrążyła i zaczęła stawać, mieliśmy problem. O tym nie mówiliśmy, bo wszyscy nam kibicowali. Zwołaliśmy konsylium, dozbroiliśmy maszynę i Wyspiarka pojechała.



Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym podwodnym tunelem w kraju. Budowa kosztowała ponad 900 mln złotych.



Tunel ma 780 metrów długości, znajduje się 39 metrów pod lustrem wody w najgłębszym miejscu. Przejazd tunelem zajmuje ok. 2 minut. Szerokość pasa ruchu to 3,5 metra.