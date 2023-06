„Rozwiążemy ten problem” – Kaczyński o dostępie do plaży i zabytków w Świnoujściu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O rozwiązanie problemu mieszkańców prawobrzeża Świnoujścia apeluje do rządu prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Mówił o tym podczas przemówienia w trakcie otwarcia tunelu pod Świną.

Przypomnijmy, chodzi o dostęp, który został ograniczony z powodu zamknięcia drogi przy terminalu LNG. Stało się tak z powodu bezpieczeństwa i zagrożenia ewentualnym atakami.



Janusz Żmurkiewicz ze sceny mówił do przedstawicieli rządu: Podzielamy podgląd, że bezpieczeństwo energetyczne Polski jest najważniejsze i bezpieczeństwo terminala LNG jest najważniejsze. Ale raz jeszcze proszę, w imieniu swoim i mieszkańców o rozważenie zmiany decyzji i umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dostępu do plaży i morza.



Na apel prezydenta odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział rozwiązanie problemu, bo jak mówił rozumie mieszkańców, którzy protestują: - My ten problem rozwiążemy, nie jesteśmy w tej chwili w stanie rezygnować z tego, z powodu różnych zagrożeń, ale są inne metody by doprowadzić do tego, by ten teren był w dalszym ciągu dostępny do celów turystycznych i rekreacyjnych.



Zakaz przebywania wokół terminala LNG w Świnoujściu został wprowadzony w kwietniu, będzie obowiązywał do odwołania.