Wykonawcy: wybudowaliśmy tunel w rekordowym czasie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tunel pod Świną jest już otwarty. Budowa najdłuższej w Polsce podwodnej drogi trwała cztery lata. Obserwował ją cały kraj, a nad przebiegiem od początku do końca czuwali jej wykonawcy, którzy robili wszystko, by tunel oddać na czas.

- Jest to tunel w pełni prefabrykowany. Nie tylko sam płaszcz, ale również sufit i podest, po którym idziemy oraz kanał ewakuacyjny, nad którym jesteśmy w tej chwili - mówi Kledzik.



Tunel pod Świną to inwestycja długo wyczekiwana, która powinna powstać po II wojnie światowej - powiedział nam Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.



- Ta inwestycja była wyczekiwana przez 78 lat, więc była niezwykle ważna. Jest to bezwzględnie integracja z Polską, ale i również taki gospodarczo turystyczny rozwój. Gehenna, którą wszyscy przy Karsiborach przeżywali, chyba już przechodzi do historii - mówi Gróbarczyk.





Inżynier kontraktu Piotr Flisiak przyznaje, że jednym z największych wyzwań tej inwestycji był czas.- To, co utkwi w pamięci, to przede wszystkim czas, którego tak naprawdę mieliśmy bardzo mało. Wybudowaliśmy tunel, jak najszybciej się dało. Proszę uwierzyć, że szybciej się nie dało. Dzisiaj walczy radość z zakończenia tunelu, ze zmęczeniem związanym z jego budową - mówi Flisiak.Prezes firmy PORR Piotr Kledzik dodał, że budowa tunelu jest wyjątkowa, ze względu na sposób w jaki powstała.Tunel pod Świną ma 1780 m długości, w najgłębszym miejscu znajduje się 39 m pod lustrem wody. Można nim jechać maksymalnie 50 km/h, a czas przejazdu wynosi 2 minuty.