Realizacja Maciej Papke [RadioSzczecin]

Kolejki ruszyły. Mieszkańcy Świnoujścia jadąc nimi zwiedzają tunel.

Wagoniki kursować będą do godziny 19. Później przeprawa będzie udostępniona dla kierowców. Jednym z pierwszych mieszkańców, który kolejką przeprawił się z wyspy Uznam na wyspę Wolin, był pan Daniel.



- Ładny tunel, podoba mi się. Czekaliśmy na to bardzo długo. Jestem tubylcem, uciążliwe były te przeprawy. Mam rodzinę na wyspie Karsibór, będą mieli bliżej do dziadków. Akurat jestem tutaj z wnukiem. Zająłem wygodną pozycję i dostałem się na pierwszą kolejkę - mówi pan Daniel.



Cała stała przeprawa w Świnoujściu ma 1780 metrów. Natomiast sam tunel 1440 m.