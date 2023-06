Gazowiec Grupy Orlen przypłynął do terminalu LNG

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. polskielng.pl

Gazowiec "Grażyna Gęsicka" dotarł do Świnoujścia. To drugi statek z floty tworzonej przez Grupę Orlen.

Jednostka przetransportowała do Polski około 65 tysięcy ton LNG z amerykańskiego terminala Freeport. Dostawa została zrealizowana na podstawie transakcji zawartej na rynku spotowym.



- Wykorzystanie własnej floty zapewnia stabilność dostaw LNG do Polski, a zarazem zwiększa elastyczność operacyjną koncernu - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



Statek "Grażyna Gęsicka" powstał w stoczni specjalizującej się w budowie jednostek do transportu LNG - Hyundai Heavy Industries - zlokalizowanej w koreańskim Ulsan. Podobnie jak pozostałe zamówione przez Grupę Orlen, mierzy ok. 300 metrów i dysponuje pojemnością około 105 milionów m3 gazu ziemnego w stanie lotnym.



Pierwszy z gazowców z orlenowskiej floty "Lech Kaczyński" dopłynął do terminala gazu skroplonego w pierwszej połowie marca. Do końca 2025 roku Orlen będzie dysponował ośmioma statkami do przewozu LNG.



Dostawa zrealizowana przez "Grażynę Gęsicką" jest 30. odebraną przez Grupę od początku tego roku i 236. od momentu rozpoczęcia pracy przez gazoport w Świnoujściu.