Jach: KO chce wpuścić do Polski migrantów, wśród których będą terroryści

Fot. Radio Szczecin

Czy politycy Platformy Obywatelskiej chcieliby zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami? - o to pyta poseł PiS Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej.

Niektóre odpowiedzi już mamy - mówi poseł Jach i przypomina wypowiedź byłego premiera Donalda Tuska.



- Klub Koalicji Obywatelskiej będzie przeciw specustawie w sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią. Zapowiada to były premier Rzeczpospolitej. Mówi, że będzie przeciw budowie instalacji, która uniemożliwi niekontrolowany przepływ migrantów. Migrantów, wśród których nie ma wątpliwości, są również terroryści islamscy - mówi Jach.



Janina Ochojska swoją działalnością społeczną kiedyś imponowała wielu ludziom, a teraz swoimi wystąpieniami nawołuje do wpuszczania nielegalnych imigrantów do Polski - dodaje poseł Jach.



- Te mury na granicy trzeba będzie zburzyć. Przez nie cierpią ludzie. Ją nie interesuje, co oni będą robić w Polsce, jak będą się czuć Polacy. Tylko mówi, że cierpią. Jeszcze tego nie widziała, żeby ktoś cierpiał, ale wie, że cierpi - mówi Jach.



Poseł Jach zacytował również wypowiedź posłanki PO Iwony Hartwich, która chciała wpuszczać migrantów przez białoruską granicę do Polski.



- Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski. Kim są, ustali się później. Czy bandyta, czy zbrodniarz, czy terrorysta, później będziemy ustalać. Może to ustalimy, a może nie - mówi Jach.



W środę Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych zdecydował o wzmocnieniu granicy, w związku z obecnością na Białorusi najemników z Grupy Wagnera.